2月7日農曆正月初七，是各行各業新春上班的第一天，苗栗縣長徐耀昌上午率領縣府一級主管，前往苗栗市玉清宮和天雲廟參拜祈福，今年也是徐耀昌任期最後1年，他期勉局處首長持續以專業領航認真推動有感施政，並堅持到最後一刻，戮力為鄉親謀取最大福祉。

徐耀昌分別由玉清宮董事長魏俊傑、天雲廟主任委員胡志佳副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及局處主管等人陪同，在獻花、獻果、獻財帛後，再行三跪九叩最敬禮，虔誠祈求國泰民安、風調雨順，也祝福鄉親虎年好運旺旺旺。

眾人參拜祈福後，分別為宮廟添香油錢，胡志佳則代表廟方，致贈徐耀昌1元美金限量版的發財錢母，象徵一元復始、萬象更新，徐耀昌旋即轉發給參拜的幹部，他們紛持錢母在財神前過火，祈求財運亨通。

徐耀昌表示，春節9天連假已告一段落，他在上班首日率同縣府團隊幹部到信仰中心虔誠參拜祈福，祈求眾神庇佑苗栗合境平安、鄉親從年頭到年尾事事順遂，同時期勉縣府團隊更認真做好分內為民服務工作，讓社會有感並盡力符合鄉親的期待。

他表示，感謝縣府團隊過去攜手致力招商、改善財政，今年是他縣長任期最後1年，期許局處主管持續以專業領航，認真推動讓鄉親更有感的各項縣政，而且要堅持到最後一刻，戮力振興百業、繁榮經濟，為縣民謀取最大的福祉，加速苗栗脫胎換骨。