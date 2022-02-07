據《華爾街日報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正準備發布其首個亞太地區總體經濟戰略－印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework），主要目的在於制衡大陸。

報導指出，在對大陸日益擴大的亞太影響力感到不安之際，美國的盟友以及美商業團體對該戰略期盼已久。透過新的印太經濟架構，美國在同友邦國家在數位貿易、供應鏈和綠色技術等問題上更密切合作。

美國主導的印太經濟架構主要在填補美國2017年退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）後留下的亞洲經貿戰略漏洞。

美國商務部長雷蒙多去年12月時曾表示，不可能「按原樣」重新加入CPTPP，美方所設想的是一種新經濟的全新經濟框架，美國的目標不僅是讓日本、新加坡、澳洲和紐西蘭等已發展國家參與，還要讓馬來西亞、越南和泰國等新興經濟體參與。

美國主導的「亞洲經濟框架協議」重點是協調供應鏈、出口管制和人工智慧標準等領域，半導體等關鍵產品的供應鏈將是重中之重。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳此前指出，美國研擬成立的「亞洲經濟框架協議」可望納入印度，實際上就是「印太經濟架構」。美台此前經濟對話談到供應鏈韌性、數位經濟等，符合印太經濟架構重點議題，台灣加入「印太經濟架構」可能性比CPTPP「高很多」。