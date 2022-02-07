高雄6日確診的引水人，近期曾接觸過多達40艘輪船，且接獲至少5次官方通知又多次未按照規定採檢，導致197人遭到匡列，所幸目前遭匡列的197人採檢均為陰性，高雄市長陳其邁表示，已可排除陸上感染的可能。（洪浩軒攝）

高雄6日確診的引水人，近期曾接觸過多達40艘輪船，且接獲至少5次官方通知又多次未按照規定採檢，導致197人遭到匡列，由於引水人違反採檢規定，高市府將依傳染病防治法對該引水人開罰6萬元至30萬元，所幸目前遭匡列的197人採檢均為陰性，高雄市長陳其邁表示，已可排除陸上感染的可能。

衛生局說明，該案共匡列197人，其中12名同住家人全數居家隔離，25名社區接觸者依據風險區分5人居家隔離、20人自主健康管理，而職場接觸者共160人，其中4人居家隔離、156人自主健康管理，匡列的197人均採檢陰性，目前正釐清境外感染風險，並商請中央流行疫情指揮中心協助基因定序當中。

陳其邁表示，引水人在船上的疫調工作要港務公司協助幫忙，但在社區或港區部分，高市府會全力執行，目前依據篩檢結果與疫調證據，個案在陸上被感染的可能性已經排除，隨後會再另外加做PCR追蹤檢測，也會請中央加驗基因定序來釐清感染源。