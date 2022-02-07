春節假期咻一下就過去了，年前領到的年終獎金及紅包，年後積極尋找適合投資標的，上海商銀建議逢低增加美元及人民幣分批佈局，善用該行推出的美元／人民幣定存快閃紅包優惠專案，於網路以新台幣或其他外幣換匯轉存，期間均為二周、利率均為5％，提供民眾思索理財規劃時，短期資金的停泊首選。

上海商銀行表示，美國聯準會（Fed）縮減購債規模，全球經濟增速放緩，這種環境相對有利於美元，應針對美元走強做好準備，且Fed面對通膨居高不下，就業市場非常緊俏的情況，勢必會重啟升息，並有必要較預期更早調升利率。該行推出的二種快閃紅包專案，即「美元快閃紅包專案」及「人民幣快閃紅包專案」，過完農曆年加發紅包，繼續財源連連。

上海商銀行說明，快閃紅包專案須於網路以新台幣或其他外幣換匯轉存，存期均為二周，利率均為5％，美元單筆須達1000美元以上，每人限額1萬美元；人民幣單筆需達1萬元以上，每人限額人民幣5萬元。且網路換匯還可獲匯率優惠，建議民眾把握專案期間2月7日至25日，因額度有限至額滿截止。

上海商銀強調，該行隨時掌握市場脈動，致力為客戶提供多元化的產品及銀行服務，成為客戶財富的守門員。