兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）將於下週登場，其中備受矚目的飛行特技表演項目將包括由新加坡、美國、印度及印尼等4國派出戰機參與。

今年新加坡航空展將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行，預計每天都有飛行表演。據規劃，這次主要以企業對企業方式進行，不對一般民眾開放。

聯合早報今天報導，除了新加坡空軍之外，美國、印度及印尼也將派出軍機參與這次航展的飛行特技表演。屆時民眾可透過線上直播觀賞。

印度空軍將派出本土研製的「光輝」輕型戰鬥機表演花式飛行；印尼木星飛行表演隊將派出6架戰機參與。

美軍將派出F-35B匿蹤戰機及B-52轟炸機帶來飛行表演。地主國新加坡空軍則以F-15戰機及AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技。

除了各國軍機之外，空中巴士A350-1000及波音B777- 9客機也將於今年新加坡航展帶來飛行表演。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。2018年的活動吸引來自超過140國、逾5萬人出席。

不過，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響

，2020年起連續2屆活動規模縮水。「海峽時報」（The Straits Times）日前報導，今年參展業者數量約是2020年的1/3。

雖然規模不如往年盛大，今年仍有不少航太及國防工業巨頭確定參與新加坡航空展，包括空中巴士（Airbus）、波音公司（Boeing）等。

部分上次退出參展的業者今年將重返新加坡航展，包括美國國防工業龍頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）

、雷神（Raytheon Technologies）。

據主辦單位資料，來自台灣的創未來科技股份有限公司也是參展業者之一，將展示反無人機系統、衛星通訊科技及通訊、雷達、監測設備等產品。