郭天信。（陳怡誠攝）

味全龍隊外野手郭天信菜鳥年就打出亮眼成績，一口氣包辦外野金手套、最佳九人獎項，雖然最後與新人王擦身，但好表現也獲得肯定，成為球隊談薪指標人物，新球季月薪至少翻倍成長；雖然距離簽約差最後一步，但郭天信被問到薪水時，露出滿意的笑容說：「很滿意，可以！」

龍隊去年加入一軍戰場，下半季末打出一波高潮，下半季以第3名作收。今天龍隊在天母棒球場舉行開訓典禮，領隊任中傑表示，目前新球季議約仍在持續中，關鍵就是在指標性人物郭天信。

任中傑說：「目前與郭天信談約還算順利，球團釋出最大善意去談薪水，只差最後一點點細節部分就能決定了，等他的合約敲定後其他人也就能依照他的比例來談。」

雖然目前仍未敲定郭天信的合約，但任中傑表示，他的調薪比例絕對會是全隊最大的。去年郭天信月薪10萬元，新球季月薪預計雙倍以上成長。

郭天信則表示，合約內容已經差不多接近完成了，只差一些細節而已，對於新球季薪水漲幅感到很滿意。對於第2年球季目標，郭天信笑說希望能把去年成績「複製貼上」或是更好一點，也希望能夠挑戰蟬聯金手套。

「火哥（張建銘）希望我可以挑戰連續5年金手套，很難但想嘗試看看。」但郭天信也說，不會把這項目標看得太重，「越去想也可能會影響到場上的表現。」至於春訓階段，他希望能加強重訓及體能，以應付一整年的球季，「去年十月時體能有些下滑，身體有些不通話、沒力，希望今年能改善這個情況，也希望開季就能調整到位，不要有慢熱的狀況。」