行政院經貿辦表示，2021年台灣對新南向18國出口創825.8億美元新高，超越2019年疫情前的631.1億美元紀錄、達到2016年政策推動以來最佳成績。今年將持續推動，務實協助台商因應國際政經局勢變化、掌握實質商機。

其中，積體電路出口占台灣對新南向整體出口占比近4成，其次資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體的機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業，亦為台灣向新南向國家出口大宗。

從出口市場來看，2021年台灣對新南向國家出口成長幅度達35.2％，亦高於對全球整體出口成長幅度的29.4％，亦高於對中國大陸的25％、日本的25％、美國的30％等主要市場成長率。

除了對新南向國家出口表現亮眼，台灣與新南向國家雙向投資亦顯著成長。2021年對新南向國家投資121案、投（增）資58億2835萬美元，年增達105.97％。而新南向國家來台投資529案、投（增）資約10億美元，亦年增達162.32％。

其中，台灣對新加坡、越南及泰國投資金額較大，主要投資案包括環球晶增資新加坡GWafers 25億美元、聯發科增資新加坡MediaTek Investment 10億美元、國壽增資越南國壽4億美元等。新南向國家外商來台投資則以新加坡、泰國及澳洲等為主。

經貿辦表示，上述數據不僅顯示政策推動方向正確，更說明新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升。今年將賡續推動新南向政策，持續以務實作為協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機，為台灣下世代經濟及社會繁榮奠定扎實前景。