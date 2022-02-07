德國汽車產業在2021年由於晶片短缺，造成產量未見成長，為46年來首見。但是賓士、BMW、保時捷和奧迪(Audi)都預計出現創紀錄的銷量。

主要原因是汽車製造商紛紛退出小型車市場，利用有限的晶片供應來製造更昂貴、更大型的車輛。越來越大型的奢華車，正在取代大眾化的小型車。奧迪的老闆Markus Duesmann說，大型車很受歡迎，人們也希望在新冠疫情期間獲得奢華的療癒。

繼退出小型車款A1製造之後，奧迪也計畫刪減小型休旅車款Q2，而在同時開發更大型的汽車，Duesmann說，希望縮小車款範圍，並向高級車款發展。在福斯集團之下，奧迪和保時捷被授予更充分的半導體供應，主要也是因為這兩個集團中的高級品牌，其車型較為賺錢。

賓士汽車也有類似策略，該豪車集團正在刪減小型的B系列車，並且加大押注於旗艦級的S系列、奢華子品牌Maybach，以及運動化品牌AMG。

BMW在過去兩年讓X7車款和8系列車款的銷量翻倍，而且與競爭對手一樣，BMW對這些車款幾乎不推促銷折扣。現在連雷諾汽車或Stellantix集團也希望在未來製造更多高價車款。