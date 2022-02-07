今日開工，這老闆就慘遇媽寶員工！1名老闆昨（6）在公司辦開工祭祀，員工自由參加可領紅包600元，1名新進2個月的員工因昨天沒到，今天竟向他理論討要紅包，對方甚至找母親大鬧公司、拿雞蛋丟大門，他無奈之下只好將對方資遣，笑說「我們小廟真的容不下她兒子這尊大佛」，說真遇到媽寶了。

該名老闆在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他是傳產業，照慣例大年初六都會開工祭祀，讓員工自由參加，參加者可拿紅包600元，不過今日（7）1名到職不到2個月的新員工上前理論稱沒拿到紅包，他一查發現對方昨天根本沒來公司，最後該員工找來母親在公司大鬧一番。

1名老闆辦開工祭祀，員工自由參加可領紅包600元，1名新進2個月的員工因昨天沒到，今天竟向他理論討要紅包，對方甚至找母親大鬧公司、拿雞蛋丟大門。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該老闆說，該員工的母親朝工廠門口砸雞蛋，他笑說「現在雞蛋這麼難買，留著回家炒蛋吃不香嗎？」最後決定資遣該員工，沒想到員工的母親開始哭泣，罵他會遭天譴，他不忍之下仍包給對方600元紅包，但仍請對方另尋他職「我們小廟真的容不下她兒子這尊大佛」，之後母子倆仍持續吵了10分鐘才離開。

該老闆笑說開業20年第一次遇到大「媽寶」；其他網友留言說「這是我出社會到現在有時以來我覺得最離譜的，開工紅包原本就是有參加才有的這真的太誇張了」、「就讓他回去繼續媽寶吧」、「連工作也有三寶」、「這如果不用監視器上個新聞教訓一下，這男的應該會這樣一輩子當媽寶廢了」。