賴慧如上半身全裸只貼黃金膠帶上陣飆出高收視。（民視提供）

賴慧如上半身全裸只貼黃金膠帶上陣飆出高收視。（民視提供）

賴慧如微秒變裝吸睛。（民視提供）

張家瑋與舞立方趙敦毅老師合作「鳳飛龍舞」飛出高收視。（民視提供）

張家瑋與舞立方趙敦毅老師合作「鳳飛龍舞」飛出高收視。（民視提供）

顏曉筠水下11米演出。（民視提供）

《民視第一發發發》除夕過年特別節目收視再度奪冠。（民視提供）

《民視第一發發發》除夕過年特別節目推出「百人大開場」、「經典歌舞大PK」、「明星運動會」以及爆笑短劇「武松祥虎」，全節目收視創佳績，以平均收視6.49全台第一，總收視人口265萬9000人。其中最高收視7.7，落在賴慧如的「超現實新世紀埃及豔后」主題國標舞，她以「膠帶比基尼」的上半身全裸造型火辣上陣，與舞蹈老師楊廣正以及曾文俊合作演出火辣熱舞，並與民視視創中心合作「微秒變裝」，震撼超火辣視覺效果，果然「飆」出全台最高收視。

賴慧如為這次舞蹈表演，特別訂製國外名模走秀特殊膠帶，胸前只貼黃金小貼紙，有如穿上「膠帶比基尼」，上半身幾乎全裸搭配小短裙，加上超高舞技的國標舞，展現出埃及豔后絕美豔麗，表演一結束讓全場與評審們都驚呼。

第二高收視7.47，落在張家瑋與舞立方趙敦毅老師合作「鳳飛龍舞」飛出高收視，白色舞衣的倆人搭配出完美一剛一柔，將6米高的飛天舞蹈注入靈魂呈現，高質感唯美畫面感動許多觀眾。第三高7.21落在顏曉筠「沒有極限」與知名製作人、導演李景白合作，從水下11米拍攝，再到攝影棚與國標舞老師曾文俊合作代表「火」的舞蹈，顏曉筠說把「水火相容」不可能任務的舞蹈完成了，感謝觀眾的支持。

孫協志與王仁甫動員近百位的小學生與200多位高中大學生，在民視大樓一同接力熱舞，也創下6.27收視，他們以拍攝MV手法排出超大陣仗「56」與「未來」，在5樓「鑽石之眼」戶外邀請到民視董事長王明玉與總經理廖季方助陣，呈現「夢想與未來」，呈現聲勢浩大的畫面。

主持人胡瓜與陳美鳳開心表示：「年年收視都第一名，我們更要用心製作，壓力是來自於自己，光是第一段大開場70分鐘的表演我們要錄影7到8個小時，收視好自我要求還要更好，每一年都要挑戰自己，把最好的節目帶給觀眾。」