本土疫情逐漸穩定，前疾管局長蘇益仁認為，台灣有機會在2、3月解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於每項意見都會仔細了解，並列入2月28日之後的相關措施參考，希望能找出「台灣模式的防疫之道」，兼顧民生經濟和疫情控制。

二級警戒延長至2月28日，外界關心下一波是否有望降級？陳時中指出，這兩天看到意見雜沓，大家都是為了社會好，提出不同見解和看法，「這些都在我們參考範圍內，我們也怕自己思考不周」，所以每項意見都有仔細了解，並列入2月28日之後相關措施參考，在選擇如何能夠兼顧民生經濟和疫情控制，找出一條「台灣模式」的防疫之道。

陳時中隨後又說，之所以將時間拉到2月28日，就是要多一點規劃和觀察時間，畢竟目前看起來台灣疫情在過年期間沒有突然爆發，但像是韓國從過年前不到1萬例，到現在已經有3萬8000例，所以我們不得不小心，要有一點觀察期，能夠有轉變的時候會跟大家報告。

陳時中日前表示，縮短入境檢疫天數是「勢在必行」，今天又宣布延長春節入境檢疫專案，2月28日前返台仍可採「7+7」「10+4」或「14+0」方案，似乎是在為未來邊境檢疫解封「試水溫」。

他指出，從國外的情況可以看到，丹麥和英國全面解封，美國採5天自我隔離加上戴口罩措施，日本降到7天，可能還要降到5天，這些都是可以觀察的數字；以色列開打第4劑仍然平均7天有40萬例，一天大概有5、6萬例，丹麥本身第3劑打得很好，但是染疫率仍然很高，這些國家實行的政策和效果，都值得我們觀察和討論，擬定出台灣最適合的方案。

至於國際旅遊何時才會恢復？陳時中坦言，他知道旅遊業者的壓力很大，但總體而言還是會先開放經濟，從商務必要性作考慮，旅遊方面則希望大家都能忍忍，畢竟生意今年若沒有，可能明年、後年以後都沒有，但旅遊客今年若沒來，明年就很有可能會來。

陳時中說，台灣畢竟是以貿易立國，因此商務旅客對台灣經濟影響很大，所以開放還是會從商務、人道方面進行思考，至於旅遊業，我們也希望能盡快解封，但現階段先發展一下國內旅遊，總是聊勝於無，讓國人多認識台灣一點，也是好事情。

他更指出，「今天要來的是商務客，若今天沒來，可能這筆生意就沒有了，這筆生意沒有了，不是說今年沒有，可能明年、後年以後都沒有，你將來要把他爭取回來，可能很困難。至於旅遊客則不一樣，今年沒來，他明年就很有可能會來，生意不會跑掉。」