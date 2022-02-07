我國第三劑疫苗開打後，迄今追加劑覆蓋率為23.57%，衛福部長陳時中今指出，目標3月初達到第三劑5成覆蓋率，同時將請專家研擬5至11歲的疫苗接種事宜。

國內幼童疫苗何時才會開放施打？陳時中指出，關於5到11歲的疫苗接種，必須參考國外經驗，然而國外經驗與台灣卻有很大不同，因為國外染疫率高，相對之下接種疫苗的的利大於弊，台灣自有疫情以來，國小以下染疫的人數僅有213人、幼兒園僅109人，總計才330人左右，如此的低染疫情形跟國外很不相同，因此施打疫苗究竟是否為利大於弊，還要由專家進行商議。

另外，指揮中心今天公布，我國第1劑疫苗覆蓋率81.83%、第2劑74.87%、基礎加強劑接種率0.71%、追加劑接種率23.57%。為進一步提升高齡長者，以及其他高風險族群的疫苗施打率，將結合各地方衛政、社政資源，鼓勵造冊民眾接種疫苗，此外還預計提升國內的第三劑接種率。

指揮中心發言人莊人祥表示，2月9日起將開放第22期疫苗預約，品牌包含莫德納、BNT、AZ、高端，其中包含上月抵台的150劑莫德納疫苗，可供300萬人施打，數量上絕對足夠。