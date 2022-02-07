美少女綜藝《我愛黑澀會》美眉出身的女星徐凱希，近年在演藝圈發展得不錯，也與圈外人男友穩定交往中，可謂愛情、事業兩得意，但其實能走到現在，也多虧她在愛情中的諸多「修練」，徐凱希日前在節目上聊最害怕收到的禮物種類，透露某任男友曾在她生日時送上兩份大禮，但她一拆開卻直接心寒，嘆：「沒有心是最不行的」。

徐凱希作客《女人我最大》，聊到禮物話題，她透露曾有一任男友，在她生日時準備了2份禮物，她原本還很開心，感動男友的用心，結果一打開，是一台相機跟一部做音樂的機器，她一點都不開心，因為那部相機她前2個月才買了一台，後者她完全沒機會使用，男友得知後，也沒反省，竟然說：「沒關係，不然妳就選一個，用不到的那個就給我，反正我都可以用」，讓徐凱希大傻眼，覺得男友之所以買這兩樣，根本都是為了自己。

眼見沒轉圜餘地，徐凱希勉強選了相機，因為做音樂的機器她真的不會用到，而隔天她得知更殘忍的訊息，當天剛好是男友的大嫂生日，她在臉書看慶生照片看到一半，赫然發現男友的大嫂收到一模一樣的相機禮物，才發現男方一開始就買了兩台一樣的，不禁心想：「所以我跟他大嫂是同樣地位？！」。

徐凱希透露，後來那台做音樂的機器，真的被男方拿回去自用，成了他做音樂的配備，讓她恍然大悟：他就是自己想要的！」，因此徹底心死，也頓悟送禮物真的要用心，收禮物的人都感覺得到，「不一定要送好的，但要看你平常有沒有在觀察我這個人」。