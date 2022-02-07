美國官員7日呼籲中國採取「具體行動」，以兌現中美第一階段貿易協議承諾，根據協議內容，中方應在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

路透7日報導，美國政府官員表示，美國正在對中國失去耐心，因為在最近幾個月裡，中方「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補2021年底到期的第一階段貿易協議承諾的採購缺口。

報導稱，這些評論是在美國政府即將發佈全年貿易資料的前一天發表的。根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown匯編的貿易資料，截至2021年11月，中國只實現了約60％的購買目標。

分析師預計，這些資料屆時將顯示，中國在增加購買美國農產品和製成品、能源和服務的承諾方面存在巨大缺口。

美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）近日表示，中國未能履行於2021年底到期的兩年期第一階段貿易協議中的承諾，目前正在與中國就此事進行討論。美國官員則表示，美方將繼續向中國施壓。