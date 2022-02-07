距離年底台中市長改選10個多月的時間，台中市長盧秀燕面對民進黨在中二選區立委補選轟炸式的攻勢，不得不提早整頓戰力，預期將有局處首長進行調整，戰鬥團隊就定位。

盧秀燕在去年12月21日就職3周年活動時，對媒體詢問，2022年內閣團隊是否可能調整？

當時盧秀燕在受訪時表示，她對現在的團隊非常滿意，在過去的3年當中有做一些調整，不過每一位的首長都非常適任，到目前為止，整個隊形也非常穩定，也在前進當中。

「所有首長在過去這3年的表現，大家有目共睹」，盧秀燕去年對該人事議題強調，市府會繼續努力付出，繼續精進，對於民眾這3年來、一千多個日子的託付表示感謝，她並承諾市府會把握每一分、每一秒，為這個城市繼續努力，讓市民宜居幸福好生活。

今日是新春上班第一天，這9天連假中，盧秀燕對人事問題多方研議，也多方請益人才，針對市府目前的部分局處長首長進行人事調整，擔任第一線傳真機、攻擊手等團隊成員，增加戰力人才，在目前爆發採焦土戰法的空戰新選戰方式，更突顯重要。

年假後恢復上班首日傳出盧秀燕調整新人事，也代表年底選戰的戰鬥團隊就定位，盧秀燕選戰展開攻守新氣勢，盧團隊迎接虎年盼具如虎添翼之效。