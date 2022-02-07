福島食品將解禁？陳時中：走向正常化 15:422022/02/07 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （衛生福利部部長陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體詢問福島食品是否會比照美豬有特殊標示區隔？衛福部長陳時中7日表示，相關食品將走向正常化，相關檢驗、相關標準訂在那裡，台灣標準也相對嚴格；標示「都道府縣」已是行之多年的政策，會有禁止的食品，也會有雙證的食品。 面對媒體詢問，他在疫情記者會中說，「不應該在這邊來回答，但還是簡單回答一下」。他也指出，核災已經過了十年，大部分國家都是以1、2年作為界線，會在符合科學還有國際規範的架構下進行。 福島核食將解禁？ 陳時中語藏玄機：核災已過10年「會走向正常化」 日本福島食品2天內解禁？ 朱立倫：絕不接受核食 近期將開放日本核食？游錫堃：有三大條件 #福島食品 #解禁 #核食 #福島 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福島食品開不開放？游錫堃：若符合國際標準應該支持 09:392022/02/07 政治 福島食品3月前解禁？總統府回應了 16:322022/02/06 政治 福島核食將解禁？陳時中抛5字藏玄機 14:552022/02/07 生活 今天或明天？曾銘宗爆蔡政府近期開放核食 預告藍營將有動作 11:122022/02/07 政治 綠委稱解禁福島食品是新年禮物 他痛批：真扯 13:562022/01/28 政治 藍委爆福島食品2天內解禁 侯友宜回應了 11:152022/02/07 政治 傳今將宣布福島食品解禁 行政院回應了 16:122022/01/28 政治 全台8000多人居隔 陳時中坦言「匡列標準變嚴格」 15:422022/01/28 生活 房價上漲 2021年售屋所得計算標準調高 22:552022/01/28 財經 匡列隔離標準過嚴挨轟 柯文哲：要維持安全就要匡大一點 11:462022/01/29 生活 美國游泳協會收緊跨性別女參賽標準 雄性激素要更低 21:482022/02/02 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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