媒體詢問福島食品是否會比照美豬有特殊標示區隔？衛福部長陳時中7日表示，相關食品將走向正常化，相關檢驗、相關標準訂在那裡，台灣標準也相對嚴格；標示「都道府縣」已是行之多年的政策，會有禁止的食品，也會有雙證的食品。

面對媒體詢問，他在疫情記者會中說，「不應該在這邊來回答，但還是簡單回答一下」。他也指出，核災已經過了十年，大部分國家都是以1、2年作為界線，會在符合科學還有國際規範的架構下進行。

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