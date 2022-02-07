年前跌價多、下游庫存量低，加上多數水泥廠進行歲修，中國大陸長三角地區水泥價格率先調漲，幅度約在8%左右；西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)預期，3月初開始，在基建陸續開工後，大陸地區水泥價格將全面調漲，有利第一季營運維持微幅成長。

但，西進水泥廠認為，第二季因有梅雨等氣候因素干擾，價格會維持平盤，下半年才會有較大幅度漲價。預估，2022年大陸市場水泥的營運將可出現穩增長局面。

根據大陸數字水泥網統計，自2月7日起，長三角地區的水泥熟料每噸調漲30元人民幣，調幅在8%左右。

台、亞泥指出，以大陸水泥市場過去幾年價格的走勢，多為第一季價格修正、第二季探底、第三季開始微調、第四季上揚。今年則因去年水泥價格下修幅度大，加上疫情影響發貨，造成下游庫存降低，且，今年水泥廠歲修家數也較過去幾年多，在供給量減少下，長三角水泥價格率先反映小幅上漲。

對於2022年大陸市場的營運，西進水泥廠指出，水泥行業是能源依賴性產業，煤炭和電價的大幅上漲，將大幅度增加水泥生產成本。同時，能耗、安全、環保要求不斷提高，也導致各種生產要素成本增加。而環保低碳、能耗雙控、限電等因素，對水泥廠供給量的壓縮，今年也將持續。

但也因為供給吃緊，西進水泥廠預期，2022年大陸水泥價格將可持續保持在穩定的高檔，今年的營運預期應該會比去年好，呈穩增長格局。