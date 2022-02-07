受惠海空運價高檔有撐，貨代業者中菲行（5609）今（7）日公告1月營收41.5億元、年增62.5％，但在12月空運出貨高峰過後，1月出貨價、量下修，致整體營收月減10.25％。

在中菲行1月營收組成中，空運業務營收21.63億元，月減24.21％、年增77.9％，貢獻整體營收52.1％；海運業務營收18.67億元，月增13.22％、年增52.7％，貢獻整體營收45％；合同物流營收1.2億元，年增3.9％，貢獻整體營收2.9％。

其中，海運受惠年前一波出貨潮，船公司加開加班船，運力增加、運價下修，但整體載貨量增加，帶動中菲行1月海運業務營收月增13.22％；至於空運業務營收，在延續過去8個月創新高後止步，研判是受到原物料短缺或上漲，影響出貨價量。

法人表示，1月海、空運出貨量能放緩，勢將影響運價波動。年後隨著亞洲各國工廠復工陸續出貨，估計元宵節或農曆正月過後，貨量、運價將逐步回溫，但整體而言，2月工作天數少、出貨量減少，船公司取消航班多，整體營收不易高於1月。