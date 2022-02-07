因應2月春節假期客戶提前拉貨，，強固型工業電腦品牌神基投資控股（3005）今年1月合併營收年增2.39％來到26.44億元，月增4.67％，為2007年來同期新高。

對比去年同期，神基今年1月在強固型電腦及綜合機構件（含汽車機構件）等產品出貨營收皆有所增長外，成長幅度最大的則是來自航太扣件業務，年增幅超過三成以上。

神基2021全年度營收順利達標、為300.84億元，較前一年度增長逾8％，站上歷年度來第三高，也是2006年以來的新高，表現符合內部原訂的預期目標。