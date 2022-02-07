神基1月營收站16年同期新高 15:402022/02/07 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應2月春節假期客戶提前拉貨，，強固型工業電腦品牌神基投資控股（3005）今年1月合併營收年增2.39％來到26.44億元，月增4.67％，為2007年來同期新高。 對比去年同期，神基今年1月在強固型電腦及綜合機構件（含汽車機構件）等產品出貨營收皆有所增長外，成長幅度最大的則是來自航太扣件業務，年增幅超過三成以上。 神基2021全年度營收順利達標、為300.84億元，較前一年度增長逾8％，站上歷年度來第三高，也是2006年以來的新高，表現符合內部原訂的預期目標。 陸春節旅遊人次收入 同步衰退 生力軍助陣 ETF受益人數暴增 #神基 #同期新高 #增長 #年度 #扣件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中歐班列通達23國 運行突破5萬列 04:102022/01/30 焦點新聞 陸去年期貨市場 成交量創高 04:102022/02/07 全球財經 ESG股債耐震 資金寵兒 04:102022/02/07 投資理財 香港GDP增速放緩 去年全年、Q4均遜預期 09:022022/01/29 財經 傳立媒體拚轉型重塑品牌標誌 04:102022/01/30 《旺來報》 天齊鋰業叩關港股 估2021年轉虧為盈 20:092022/01/28 財經 冬奧關鍵字 春節滑雪訂單爆增3成 04:102022/02/05 焦點新聞 IMF：大陸經濟復甦進展良好 但不均衡 17:292022/01/28 財經 陸港觀盤－景氣承壓 轉回基建和房地產政策 04:102022/01/27 全球財經 任天堂調高年度獲利預估 但下修Switch銷量展望 21:512022/02/03 財經 《鋼鐵股》美國市場需求強 大國鋼本季旺 14:322022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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