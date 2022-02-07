美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周將出訪太平洋地區，藉此提醒全世界，儘管俄烏可能爆發軍事衝突的危機不斷升高，但華盛頓的長期戰略重心仍然放在亞太地區。

布林肯周一將啟程前往澳洲、斐濟和夏威夷與主要盟國會面，並將重申其承諾，將致力於反擊中國持續升高的經濟和軍事「脅迫」。

本周布林肯的出訪重點將包括澳洲、印度、日本和美國舉行「四方安全對話」（Quad）、美方將致力於推進與北韓相關的外交努力，以及就太平洋島嶼的相關問題進行協商，美方認為中國想要在這些島嶼上建立基地。

在美國正以外交途徑抵制北京冬奧之際，日前在北京冬奧的開幕式上，中國和俄羅斯宣布兩國將建立「無限度」的戰略夥伴關係。這是中國和俄羅斯迄今最詳細且最堅決的聲明，即兩國將基於他們自己對人權和民主的解釋，共同建立一個新的國際秩序，並共同對抗美國。

中國和俄羅斯承諾將捍衛彼此的核心利益，這顯然指的是俄羅斯與烏克蘭，以及中國與台灣。兩國在聯合聲明中並譴責美國透過「澳英美安全協議」（AUKUS）反制中國的舉動。根據這項協議，美國和英國將提供核動力潛艦給澳洲。

智庫「戰略與國際研究中心」亞洲和澳洲問題專家Charles Edel表示，儘管在烏克蘭問題上與俄羅斯陷入對峙，以及北約成員國之間的外交關係緊繃，布林肯此時仍將出訪澳洲，這凸顯出華盛頓當局持續將重心放在印太地區的重要性和挑戰性。歐巴馬政府時期負責東亞事務的最高外交官Daniel Russel表示，中國將觸角伸向太平洋島嶼的速度和程度已經敲響警鐘。

布林肯將在夏威夷接待日本和韓國代表，屆時的會議重點將聚焦於北韓事務。今年以來北韓已經進行一連串的導彈試射，令人擔心該國可能自2017年以來，首度重啟洲際導彈和核彈測試。