日本東芝7日表示，為了削減成本與重建管理，以及考量股東行動主義(activist shareholders)強烈反對下，已決定分拆為兩家公司，而不是2021年11月曾決定的三家公司。

這家有150年悠久歷史的日企指出，最新的分拆決定，是考量財務要穩定而做的。目前，東芝計畫分割設備業務，包括半導體以及硬碟部門。同時，要把基礎建設與資產管理單位整合在一塊。

另外，東芝也要以1千億日圓，約8.67億美元的價格，將其在空調子公司東芝開利約6成持股中的5成5，回售給美國開利。約兩個多月前，除了基礎建設以及設備業務外，東芝原先還計畫要成立另家目前負責快閃記憶體業務的鎧俠(Kioxia)控股公司。

這家百年日本老店會有如此罕見的業務分拆動作，市場解讀是要安撫這些股東行動主義，因不滿東芝核心高層，對增加公司成長性，以及價值性均無積極作為。

東芝現有業務包山包海，大從核電設備以及電梯，小到硬碟與半導體產品。在2021年3月結束的2020財年，東芝銷售量至少從3兆日圓起跳。

元月時，擁有東芝約7%股權的大股東新加坡3D Investment Partners曾表示，因為股東權益受到影響，且不能徹底解決東芝的營運問題，故反對1分3規劃，並要求召開股東臨時會。