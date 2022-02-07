農曆連續假期結束，開工首日宜蘭縣區域立委陳歐珀在臉書上提出，在兼顧生態環保前提下，政府得以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資設置國際級飯店，言論一出引發反彈，環團痛批，根本惡搞。

陳歐珀表示，隨全球化發展，觀光業將成為世界上最大產業，拚觀光將是翻轉台灣經濟的好機會，他舉出，自己的選區宜蘭有世界級12大酷島之一「龜山島」，每年湧入不少遊客，風景優美不輸國外景緻，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標，絕對能活絡地方經濟繁榮發展。

臉書貼文一出，引發反彈，不少民眾在底下留言，「快點離開政治，在宜蘭根本是負責敗光民進黨票的傢伙」、「烏石港有飯店就夠了，龜山島不需要，會被頭城人罵死」。守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮也質疑，此構想「根本是在惡搞龜山島」。

時代力量宜蘭黨部也發出聲明指出，肯定陳歐珀積極關心地方發展，但現今龜山島觀光與豐富的生態環境共存共好，對於引進設置國際級飯店等過度開發行為，認為非常不適當，龜山島的觀光以豐富的生態，以及地景資源吸引許多國內外遊客前來，相信這些資源才是遊客前來觀光的主因，而不是「圈島」引進飯店或是其他產業「獨攬」島內的風光。

時代力量宜蘭黨部說，過去地方積極爭取龜山島提報為文化地景或是畫設保護區、國家公園等，可見龜山島對宜蘭人的精神與地景象徵的意義，因為這是「宜蘭人的龜山島」，而不是「財團的龜山島」，如果陳歐珀真的關心龜山島發展，更應該努力讓龜山島保存完整與美好的地景地貌，留給宜蘭的子孫世世代代的宜蘭精神。