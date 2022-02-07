台中市2月11 日將如期開學，台中市長盧秀燕（右）7日至大里區大里國小視察開學前的清潔及消毒工作及學校防疫物資整備情況。（黃國峰攝）

台中市2月11 日將如期開學，中市即日起針對470處校園室外公共區域進行消毒，各級學校校園7日至10日開學前整備期間不對外開放。（黃國峰攝）

國內新冠肺炎疫情延續，台中市各級學校將在11日開學，台中市長盧秀燕7日前往台中市大里區大里國小視察開學前的清潔及消毒工作，她表示，這周起針對各級學校共470處場點加強消毒，且即日起至10日清消期間校園不開放，希望在開學前夕讓學生安心、家長放心。

台中市長盧秀燕7日上午至台中市大里區大里國小視察，關心學校防疫物資整備情況，並勉勵辛苦執勤的清潔隊同仁及學校同仁。她表示，台中守到現在十分不容易，是政府跟民間合作的成果，希望繼續保持校園安全、維護師生身心健康，讓市民好生活。

盧秀燕表示，台中市疫情目前平穩，因此台中市各級學校2月11日如期開學，這禮拜為開學前整備周，除例行課程整備外，最重要的就是環境清消，因12歲以下小朋友未開放施打疫苗，因此要特別保護他們的安全，這周起針對中市470處各級學校加強消毒，同時防疫物資要進行盤點整備。

盧秀燕說，要感謝教育局、環保局及各級學校總動員展開清潔、消毒，即日起至10日清消期間校園不開放，請市民多包涵。另外，開學後，學校大型集會如開學典禮與朝會，將以視訊、廣播、書面等多元方式進行，避免大型集會；孩子們上課、包含體育課均須佩戴口罩；市府也已要求各學校午餐時使用隔板。

中市教育局說明，近期國內COVID–19本土疫情仍不穩定，校園人群密集，為社區防線重要的一環，考量春節9天連假國人多有探親、旅遊，且寒假期間各校師生跨縣市流動眾多，為防範疫情進入校園，市府環保局及各區清潔隊協助於開學前針對公私立學校、市立幼兒園及實驗機構，共470處校園室外公共區域進行消毒，各級學校校園2月7日至10日開學前整備期間不對外開放。