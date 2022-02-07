國內新冠肺炎疫情延續，台中市各級學校將在11日開學，台中市長盧秀燕7日前往台中市大里區大里國小視察開學前的清潔及消毒工作，她表示，這周起針對各級學校共470處場點加強消毒，且即日起至10日清消期間校園不開放，希望在開學前夕讓學生安心、家長放心。
台中市長盧秀燕7日上午至台中市大里區大里國小視察，關心學校防疫物資整備情況，並勉勵辛苦執勤的清潔隊同仁及學校同仁。她表示，台中守到現在十分不容易，是政府跟民間合作的成果，希望繼續保持校園安全、維護師生身心健康，讓市民好生活。
盧秀燕表示，台中市疫情目前平穩，因此台中市各級學校2月11日如期開學，這禮拜為開學前整備周，除例行課程整備外，最重要的就是環境清消，因12歲以下小朋友未開放施打疫苗，因此要特別保護他們的安全，這周起針對中市470處各級學校加強消毒，同時防疫物資要進行盤點整備。
盧秀燕說，要感謝教育局、環保局及各級學校總動員展開清潔、消毒，即日起至10日清消期間校園不開放，請市民多包涵。另外，開學後，學校大型集會如開學典禮與朝會，將以視訊、廣播、書面等多元方式進行，避免大型集會；孩子們上課、包含體育課均須佩戴口罩；市府也已要求各學校午餐時使用隔板。
中市教育局說明，近期國內COVID–19本土疫情仍不穩定，校園人群密集，為社區防線重要的一環，考量春節9天連假國人多有探親、旅遊，且寒假期間各校師生跨縣市流動眾多，為防範疫情進入校園，市府環保局及各區清潔隊協助於開學前針對公私立學校、市立幼兒園及實驗機構，共470處校園室外公共區域進行消毒，各級學校校園2月7日至10日開學前整備期間不對外開放。
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