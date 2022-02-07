高雄港有1名引水人感染新冠肺炎，外界擔憂引水人接觸的船隻眾多，疫情擴大恐導致高雄港停擺，交通部航港局澄清，高雄港現有44名引水人，除1名染疫隔離、1名自主健康管理、2名因病休息外，其餘40名引水人經PCR無異常狀況，高雄港正常運作，無船舶等候引水人領航的情形。

航港局表示，為確保引水人健康並避免形成防疫破口，即日起已強化各國際商港與工業港引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成2次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班。另自2月9日起，各港引水人均需持每周1次PCR及快篩證明始得登船。

引水人登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，以確保引水人領航期間之安全，倘引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。

航港局指出，將於各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，若未經檢查即登船，將依《商港法》加重裁罰。

航港局也要求引水人依防疫規定進行健康管控，並參考國際作法，盡可能避免與船員接觸並擴大與必要接觸船員間距，同時要求引水人落實登船時穿著安全防護裝備，以保障自身安全下領航船舶。