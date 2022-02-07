六都部分地區 舊屋稅率將提高 15:582022/02/07 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （房市示意圖。圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部近日宣布，為反映全台各地區房價上揚情況，我國將適度提高部分地區售屋財交所得稅率1～3個百分點，其中新北市三重區，還有台中市東、南、西、中區等舊市區皆漲3個百分點，居全台之冠。 財政部近日公告「110年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，若個人在2021年出售不屬於房地合一稅制的舊屋（2015年底以前所取得房屋），且無法提供具體成本證明或是交易資料，國稅局將依照最新標準計算其所得，今（2022）年5月申報綜所稅將適用。 台中上季八項經濟指標 冠六都 住宅拆除連二年逾4千戶 遠不及房屋老化速度 #上揚 #全台 #地區 #舊屋 #稅率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全聯春節檔業績年增10％ 零食類成長三成 12:102022/02/07 財經 毛孩趨吉避疫 寵物平安燈詢問度增2成 04:102022/02/05 地方新聞 富旺線上新案順銷 今日股價衝上漲停 14:592022/02/07 財經 台股開紅盤 法人兩字指路 22:532022/02/06 財經 台股新春好彩頭 鋼鐵股紅通通 14:202022/02/07 財經 新竹都城隍廟賽花燈慶元宵照常舉辦 初六起收件 12:282022/02/05 寶島 中華汽車號召中華三菱商用車主回娘家一起做公益 14:322022/02/07 財經 遠百年假業績成長一成 精品、餐飲買氣強 17:192022/02/06 財經 《百貨股》精品、餐飲虎旺 遠百春節業績增1成 08:182022/02/07 財經 全台瘋都更危老！拆除件數寫921後新高 面積史上最大 14:272022/02/07 房市新訊 今開工最冷8.5度 午後雨炸全台越晚越大 這天再一波 08:232022/02/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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