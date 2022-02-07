財政部近日宣布，為反映全台各地區房價上揚情況，我國將適度提高部分地區售屋財交所得稅率1～3個百分點，其中新北市三重區，還有台中市東、南、西、中區等舊市區皆漲3個百分點，居全台之冠。

財政部近日公告「110年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，若個人在2021年出售不屬於房地合一稅制的舊屋（2015年底以前所取得房屋），且無法提供具體成本證明或是交易資料，國稅局將依照最新標準計算其所得，今（2022）年5月申報綜所稅將適用。