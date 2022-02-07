受惠國防相關PA（功率放大器）產品出貨量持續提升，砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及PA製造商全訊科技（5222）7日公布1月營收，以8043.6萬元創歷年同期新高，月增7.99％、年增16.31％。

全訊表示，國內軍用訂單維持既定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案，由於國防軍工產品的標案規格嚴謹，認證期間長，進入門檻相當高，供應商更換不易，目前公司在國防軍工領域的訂單能見度已達2024年。

全訊表示，除了國內政府標案外，公司今年將積極爭取國際軍工產業客戶訂單，以砷化鎵（GaAs PHEMT）及氮化鎵（GaN HEMT）等第三代半導體製程，研發製造1GHz-40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化PA相關產品，拓展歐洲、美國、以色列及亞太國家軍工產業客戶訂單。

在商用產品領域方面，全訊正與國內及國外一線大廠共同研發商用5G小型基地台及低軌道衛星通信用的毫米波PA產品，目前送樣測試階段，預估隨國防與5G商用兩大產品線快速發展，以及今年第一季二廠開始進入量產階段，整體營運可望維持穩健成長。