過完年後，每天雞蛋缺口仍上看200萬顆！行政院昨天開會要求農委會應研擬對蛋農的生產補助措施，包括對蛋農的成本差額補助、蛋中雞代養補助及淘汰寡產母雞的補助等，農委會主委陳吉仲今天與業者討論後宣布，將從明天起至2月28日初步啟動差額補助，從農損基金規劃1億餘元的預算，並將雞蛋的價格穩定在產地價每台斤34.5元。

據統計，截至2020年為止，我國共有1986場蛋雞場、4358萬隻蛋雞；陳吉仲表示，農委會今天邀集蛋雞農、食品加工、通路業者外，也邀請如卜蜂、大成、福壽等大型業者討論雞蛋的解決方案，陳吉仲表示，會中提及包括行政院從即日起至4月30日調降黃豆、小麥及玉米營業稅率至0％、每公斤飼料約可減少0.6元。

陳吉仲說，會中提及將補貼蛋農出售雞蛋每台斤3元、若以每天11.5萬箱計算，30天預算約得要2億餘元，盼把雞蛋產地價格穩定在每台斤34.5元；除了補貼蛋農外，他也說，也將提供蛋中雞代養費用補貼，預計每隻補助25元，若以300萬隻試算，約要7500萬元。

陳吉仲坦言，受到飼料成本上升、日夜溫差大、禽流感等疫病影響，導致產蛋率下降、成本大幅上升，目前每台斤34.5元的產地價已不敷成本，除了初步在2月28日前祭出差額補貼外，並將在接近月底時與業者討論，是否要適度反映成本上升壓力。

陳吉仲提及，目前也從美國、日本及澳洲等地進口雞蛋補足加工業者所需，目前已有10個貨櫃的量，希望能夠調度雞蛋；而9天年假及休市，目前也累積有6萬至8萬顆庫存，將在未來幾天平均填補所需。