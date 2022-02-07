林智勝（左）、林威廷新球季改披味全龍戰袍。（陳怡誠攝）

味全龍隊季後補強不間斷，除了簽下林智勝、林威廷外，另外也邀請5名他隊戰力外的投手隨隊測試，總教練葉君璋表示，受邀測試的球員是教練團討論出來的人選，過程中會持續觀察選手狀態，不合適就會請他離開，並不會有確切時間表，預計最後留下2名投手。

龍隊季後從中信兄弟網羅林智勝，另外也簽下前富邦悍將野手林威廷，今天兩人也在開訓典禮上首度披上龍袍亮相，林智勝選擇穿回最初的31號，林威廷則延用64號。

另外龍隊也邀請5名他隊戰力外的投手，一同隨隊訓練測試，包含前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，前富邦悍將林羿豪、葉國情、羅國華，葉總表示，這些名單是教練團討論出來，覺得可以給予機會的選手，針對測試的選手並不會有明確時間表，「如果在過程中覺得他沒有準備好，就會慢慢讓他離開，最後預計留下2個人。」

林羿豪過去效力富邦及前身義大犀牛共8個球季，但去年受到右肩關節唇傷勢影響，只在一軍出賽3場、2.2局，季後遭戰力外。他坦言，接到球隊不續約的消息時心情難免失落，但只低潮約1周就重新振作，到新竹成德高中一起訓練。

「接到戰力外消息當然會有不甘心的感覺，所以要全力以赴，想辦法拚一張合約。」林羿豪表示，現在右肩已經完全不痛，既然選擇不開刀，就要想辦法與傷勢共存，目前他遠投、站立牛棚沒有問題，再過幾天應該就可以進入正常牛棚階段。