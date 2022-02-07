考試院今天舉行新春團拜。院長黃榮村表示，將研議用人機關參與選才的機制，讓考試院轉型為國家人力資源部門。112年新進公務人員退撫新制相關法案預定在今年3月初完成院內審查作業，他要求院內同仁努力推動，讓文官制度改革四大法案的修法和立法進程，能儘快有具體的突破。

今天的新春團拜活動由院長黃榮村主持，副院長周弘憲、全體考試委員、祕書長劉建忻、考選部部長許舒翔、銓敘部部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝及院部代表共同參與。

黃榮村在致詞時，感謝全院人員過去一年的付出，也期勉大家配合國家永續發展需要，持續健全文官制度、推動數位轉型，並研議用人機關參與選才的機制，讓考試院轉型為國家人力資源部門，培育現代政府所需要之治理人才，展現應有的價值與功能。

考試院及各部會過去一年來，推動健全各項文官制度的相關法案，他列舉四項攸關文官制度改革的重要立法，其中「公務員服務法修正草案」、「法律專業人員資格及任用條例草案」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案」已陸續送立法院審議，112年新進公務人員退撫新制相關法案也預定在今年3月初完成院內的審查作業。

黃榮村期盼考試院同仁繼續努力推動，讓四大法案的修法和立法進程，能儘快有具體的突破。回顧過去一年因為新冠肺炎疫情的影響，改變了原本的工作型態，他也感謝院內同仁積極配合各項防疫作為，透過分區辦公、居家辦公、線上會議及電子公文等措施，使各項公務運作在線上型態獲得空前的突破。

展望今年，他說，考試院數位轉型仍將是重中之重，電腦化考試的推廣、考試及格證書的數位化、開放資料及循證研究等工作，仍要持續推動。