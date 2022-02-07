藝人歐陽靖和日籍老公育有一子「新醬」，夫妻倆分隔兩地快2年，因此得獨力扶養兒子，不時會在社群媒體分享育兒經的她，透露為了防止兒子暴衝，現在外出都用牽繩拉住他，更吐露內心話：「養狗真的沒有養小孩累」。

歐陽靖表示兒子新醬才1歲5個月，卻像一隻好動大型犬，每天早晚得帶他去空曠場所狂奔，由於不時會把她的手甩開暴衝，外出都只能用牽繩限制行動，只有到安心的空地才會放心解開，讓她坦言：「養狗真的沒有養小孩累」，也再次奉勸所有人「沒事不要生小孩」，對於二寶媽友人說過：「如果我第一胎生的是兒子，就不會生第二胎了⋯因為帶男孩太累了！嚇都嚇死」，讓她感同身受表示：「不要再說什麼生男生女一樣好了，因為女生真的比較好」。

歐陽靖透露生小孩前對兒童牽繩有些誤會，認為那是懶得牽小孩的媽媽在用，如今卻由衷感謝發明兒童牽繩的人，甚至還購入動物款防走失安全揹帶，不免自嘲：「畢事沒當過媽媽的人永遠不會懂」，但不忘再次吐露內心話：「小孩比小狗難帶太多了」。

沒想到PO文引發許多網友共鳴，紛紛留言：「大大感恩遛孩繩的發明，太需要啦」、「看到寶寶牽繩都能想像到小孩有多失控」、「人家都問為什麼只生一個，殊不知一個男孩就把媽媽搞得沒辦法再承受第二個」、「每個媽媽都會發展出最適合自己的方式」。