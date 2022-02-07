北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」近日引爆購買潮，導致「一墩難求」。圖為北京市中山公園內展示的冰墩墩（左）和雪容融（右）大型玩偶，父母幫孩子與其合照。（藍孝威攝）

北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」近日引爆購買潮，導致「一墩難求」。新華社報導，北京冬奧組委回應，已和各生產企業溝通，採取積極措施推進產品生產，將會源源不斷供應市場，同時也提示大家，「不要忘記（北京冬殘奧會吉祥物）雪容融哦！」

在冬奧閉環裡，冬奧特許商店門前總是排起長龍，全球各地人士競相購買冬奧吉祥物等特許商品。而在冬奧閉環外，冬奧特許商店排隊的顧客也是一眼望不到盡頭。

在6日的新聞發佈會上，北京冬奧組委新聞發言人趙衛東說，「這兩天也有朋友問我，去哪裡可以買到『冰墩墩』？我想這從一個側面體現了廣大民眾對北京冬奧會的關注，是『帶動三億人參與冰雪運動』的成果在特許產品方面的體現。」

國際奧委會奧運會部執行主任杜比也希望能擁有一個冰墩墩。他說：「『冰墩墩』很可愛幽默，充滿了正能量，我希望也能有一個，更希望全世界青少年都能有一個。」

趙衛東說，對於「一墩難求」的問題，北京冬奧組委正在抓緊協調，加大供應。「另外我們也想提醒大家，除了關注冰墩墩之外，還要關注雪容融哦。」

北京冬奧組委市場開發部部長樸學東表示，由於需求集中爆發，加上各生產工廠的工人還在春節假期，目前出現了部分產品，特別是「冰墩墩」特許商品暫時不容易買到的情況。北京冬奧組委市場開發部對此高度重視，已協調各生產企業，待工廠開工後，採取積極措施推進產品生產，將會有產品源源不斷供應到市場上。

除了實體店面，網路電商也將加入銷售行列。樸學東說，天貓奧林匹克官方旗艦店，每天均會有部分冰墩墩產品上架銷售，同時，還會預售部分款式的冰墩墩產品，並將推出春節紀念款冰墩墩，很快會在天貓旗艦店進行預售，歡迎大家選購。

「北京2022官方特許商品零售店等零售店，將採取限購措施，以使更多人近期能夠買到吉祥物特許商品。」樸學東說，「北京冬奧組委已經推出16個大類、5000餘款特許商品，這些特許商品同樣值得廣大消費者關注。同時，北京冬奧會的特許商品，將至少持續銷售到今年6月底，可以滿足廣大消費者的需要。」