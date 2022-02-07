中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日指出，國內新增2例本土病例都是居隔期間確診，整體疫情穩定並沒有新增傳播鍊；並且為監測年後疫情變化，延長二級警戒至2月28日，也同步延長春節檢疫3方案。

至於前疾管局局長蘇益仁指出有機會在3月解封，陳時中則回應，會在兼顧民生經濟、疫情控制之間，找出一條台灣模式的防疫之道。

陳時中表示，知道觀光業者壓力很大，但很抱歉會先從經濟、放寬商務客來台考慮，盼旅遊業多忍忍發展國內旅遊、讓國人認識台灣，會把旅遊開放得比較後面再考慮。

他說，假設是商務客沒來，這筆生意不只今年會沒有，明年、後年恐爭取困難；至於遊客今年沒來，明年可能還是會來。「台灣靠貿易立國，會優先考慮開放商務旅客、人道入境」。

陳時中說，商務旅客最快會在2月28日以後會開放，專家、名嘴都有提醒，指揮中心也了解開放既期待又怕受傷害，會跟專家持續討論又做出台灣模式，兼顧經濟跟疫情。

媒體詢問2月28日後縮短檢疫會採取何種方案？他表示，丹麥、英國幾乎全面解封，美國用5天自我隔離加上戴口罩的措施，日本檢疫期可能會降到5天等國際措施的政策效果都值得我國觀察跟討論，來擬定台灣最適方案。