印尼交通部表示，為了減緩由Omicron變異病毒株助長的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增情況，印尼暫時禁止外籍旅客從雅加達機場入境。

路透社報導，印尼COVID-19染疫人數出現激增情形，昨天新增逾3萬6000起病例，首都雅加達醫院病床滿床率來到63%。

政府宣布禁止遊客從雅加達入境的幾天前，熱門旅遊勝地峇里島（Bali）才在睽違近2年後首度迎來第一架載有外籍旅客的國際航班。

交通部昨天晚間發布的聲明指出，新規範適用於外籍觀光客和出國度假的印尼籍旅客。

交通部航空運輸局局長諾維（Novie Riyanto）表示，這項「暫時限制觀光客入境」的決定旨在減緩病毒擴散。

來自國外的觀光客仍可以從峇里島機場及鄰近新加坡的廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）和丹絨檳榔（Tanjung Pinang）入境。

印尼官員已警告，由Omicron助長的病例激增情形可能要到2月底才會達高峰。

儘管存在這些顧慮，度假勝地峇里島3日依舊迎來一架來自日本東京、載有6名外籍人士的班機，他們多為旅行社人員，此行是為了觀察峇里島準備接待外國觀光客的程度。