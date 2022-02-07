惡鄰居就要用惡方法！1名補習班業者的門口日前遭鄰居轎車臨停擋住出入口，業者一直聯絡不到人只好撥打市民專線，最後由警方出面，該鄰居則怒罵「我不就說等一下了，為何要請警察來」，還說「知道什麼叫守望相助嗎」；網友紛紛留言「這種報警最快」、「直接請人拖吊走」、「申請劃紅線吧」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他開的補習班今日（7）被1名鄰居的轎車臨停門口，他在現場遲遲等了半小時仍未找到車主，只好撥打市民專線，請政府幫忙找人並通知移車，沒想到專線人員直接請警方到場，員警當下告知車主並等了10分鐘，車主之後聽到鳴笛聲才氣憤地打電話至補習班怒罵原PO。

門口遭鄰居轎車臨停擋住卻一直聯絡不到人，最後警方出面，車主竟怒罵「我不就說等一下了，為何要請警察來」，還說「知道什麼叫守望相助嗎」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，該名車主兼鄰居打電話來罵「我不就說等一下了，為何要請警察來」，之後移車時也不斷碎念說以前原PO的車不要停他家門口，說原PO的行為「很白目，知道什麼叫守望相助嗎」，原PO說是對方的車先擋住出入口，導致家長無法停車，事後發文「我看下次不用通知你，直接請拖吊就好」。

其他網友留言「既然都認定你是壞鄰居，那還是再打電話給警察吧」、「就跟我以前的鄰居很像，總是跟我說要互相，難進出的都是我」、「誇張，這種的下次再來就找拖吊的拖走，誰跟他好言勸導」、「這種就是報警處理就對了」、「惡鄰居最怕瘋子！相信我」、「這年頭，給人方便最後一定變隨便」。