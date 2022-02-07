根據印尼警方說法，爪哇島（Java Island）一輛載運工廠勞工前往海灘度假的遊覽車發生車禍，造成至少13人喪生，數十人受傷。

法新社報導，警方昨晚表示，遊覽車載47名乘客從中爪哇省（Central Java）蘇寇哈酋（Sukoharjo）前往日惹（Yogyakarta）特區，司機在下坡時失控。

警方發言人在媒體簡報會上說：「我們所詢問的目擊者說，他們看到司機試圖控制排檔桿時神色驚慌，因此有跡象顯示煞車不靈或故障。」

他說：「有13人喪生。有些人當場死亡，有些是送醫不治，另有34人受傷。」他還說傷者已送往附近3家醫院。

遊覽車翻覆並撞上路邊，車頭全毀，右側嚴重受損，死者包括司機。

警方表示，多名乘客頭部受傷，3名幼兒也受傷。

警方還說，車禍發生前不久，乘客曾被要求暫時下車，因為遊覽車上坡有困難。

印尼致命車禍時有所聞，許多車輛老舊且欠維修，民眾也經常忽視交通規則。