結束9天農曆春節假期，今天開工日，根據人力銀行統計，在開工前一天2月6日有近150萬筆履歷被打開，較去年同時間的143萬筆成長4.1%，顯示上班族看好虎年景氣，轉職意願上揚，人力專家表示，履歷表中有三大致勝關鍵，其中，「照片」對絕大多數企業是必備的，如果求職者履歷沒有照片，會連出場的機會都沒有。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要在眾多競爭者中脫穎而出，有幾點要訣必須掌握，根據人力銀行演算法，看似平凡的履歷表中，其實隱藏三大致勝關鍵，首先，在「希望應徵職務」項目，由於每個職缺都有對應的職務類別，精準的設定自己履歷上的希望應徵職務類別，有助於提升媒合的準確度，讓真正有需要的求才廠商可以看見。

其次，對絕大多數的企業而言，「照片」是必備的，因為許多公司在設定配對條件時，會設定只顯示有照片的履歷，如果求職者履歷沒有照片，就連出場的機會都沒有。

第三，「技能專長」部分，根據人力銀行的自動演算比對，是以履歷中的「技能專長」欄位為主，如果只有寫在自傳當中，被媒合到的機率就會降低很多，所以一定要在技能專長欄位以及自傳中都要清楚提到個人專長，才容易被搜到。

根據人力銀行資料庫顯示，目前的工作機會數高達61萬筆，企業求才若渴，其中以資訊科技業、營建不動產業、民生服務業為前三大缺工產業，正處於轉職路上的朋友可積極投出履歷，把握機會。