今日開工日，台銀董事長呂桔誠今日表示，隨著國際升息的聲音，給銀行業跨足到國際帶來一些機會；加上政府推動都市更新計畫、經濟拉抬等都會為金融業務帶來機會。

無獨有偶，兆豐金開工採視訊團拜，兆豐銀總經理蔡永義表示，美國Fed今年3月起有3到5次升息機會，有助於拉抬銀行業績。

蔡永義提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等五大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。

呂桔誠表示，今年經濟有４大亮點，一，轉單效應仍然存在；二，台商加速回台；三，中小企業加強投資台灣；四，前瞻建設仍是密集投資期，可望帶動國內投資，加上台灣企業非常堅實，供應鏈具有韌性，所以不只半導體業，相關產業也相當穩健，除了在台灣投資之外，還擴展到美國、日本、甚至歐洲投資，開拓台灣的市場，所以他也樂觀預期2022年台灣經濟成長率守住4％以上沒有問題。

至於對於房貸的看法，台銀致力於辦理首購、一房與自住的房貸，這些加起來的比重占整體房貸就達到96.5％以上，台銀也會繼續秉持「住者有其屋」的模式辦理房貸業務。