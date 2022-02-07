農曆年後彰化雞蛋產地收購價仍維持在每台斤34.5元。（資料照，謝瓊雲攝）

蛋荒未解，但彰化產地收購價，年後開盤6日開工先應聲下跌4元、每台斤僅30.5元，但今天已迅速回升至農曆年前的每台斤34.5元，開盤走低主因在於春節連假長，蛋車不收蛋，各蛋雞場累積大量雞蛋；而行政院已宣布免徵進口黃豆玉米營業稅，並將於8日起補貼蛋農每斤蛋3元，預計將持續至年底，盼能維持蛋價穩定。

彰化縣農業處表示，農曆年前雞蛋產地收購價為每台斤34.5元，1月平均每天產量約5萬2000箱（每箱蛋約200顆），農曆年後每天產量尚未統計。由於行政院已宣布將暫時不課徵進口黃豆、玉米和小麥的5％營業稅，盼能減輕蛋農飼養成本壓力，但飼料廠是否會將這5％減免，直接回饋給蛋農，有待觀察。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，今天正在與農委會開會協商，初步討論結果將直接補貼蛋農每斤蛋3元飼養費，減輕蛋農負擔，若通過將自8日起就開始補貼，盼能有助於維持蛋價穩定。