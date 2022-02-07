櫃買中心7日對桓鼎-KY公司（5543）延遲發布重大訊息及資訊申報處以違約金。
櫃買中心表示，桓鼎-KY公司之子公司興鐵新型建材（上海）有限公司及崇佑（中國）新材料有限公司，分別於109年6月29日、109年11月25日、110年6月16日及110年6月28日董事會通過資金貸與母公司桓鼎-KY公司，惟未依規定於期限內公告及發布重大訊息，而分別遲至109年12月31日、110年9月30日及111年1月25日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣10萬元。
櫃買中心7日對桓鼎-KY公司（5543）延遲發布重大訊息及資訊申報處以違約金。
櫃買中心表示，桓鼎-KY公司之子公司興鐵新型建材（上海）有限公司及崇佑（中國）新材料有限公司，分別於109年6月29日、109年11月25日、110年6月16日及110年6月28日董事會通過資金貸與母公司桓鼎-KY公司，惟未依規定於期限內公告及發布重大訊息，而分別遲至109年12月31日、110年9月30日及111年1月25日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣10萬元。
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