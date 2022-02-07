不少人會趁春節期間買刮刮樂試手氣，一名女網友抱怨，姑姑來家裡拜年時，給了她一張500元的刮刮樂，且刮中了100元，不料姑姑卻趁她洗手時，偷偷將中獎的刮刮樂收進自己的包包裡，讓她相當傻眼，網友也驚呼「居然還會回收，前所未聞」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，初四（4日）她姑姑載阿嬤到家裡拜年，還給了她一張500元的刮刮樂，讓她又驚又喜。吃飽飯後她和其他親戚一起刮，發現自己中了100元，打算先把手上的碎屑清理乾淨後，再和家人分享好消息。

不料她洗完手要回去坐位上時，發現姑姑偷偷把那張中獎的刮刮樂收進自己的包包裡，讓她相當傻眼，家人得知後便在姑姑附近故意問「刮刮樂呢，有中嗎」，弟弟也大聲回應「中了100元」，但姑姑還是無動於衷，假裝沒聽到，事後也沒有將該張刮刮樂還給她，讓她氣憤直呼「還不如不要給，感覺有夠差」。

不少網友看完也驚呼，「如果中的金額高還可以理解，才100計較成這樣」、「他只是想借你們的手試手氣而已」、「叫自己的親戚刮中獎再收回是多不會做人」、「100元看穿你姑姑的為人」、「看來你姑姑是個狠角色」、「居然還會回收，前所未聞」。