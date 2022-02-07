27歲的中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）外型甜美、擁有高人氣，擔任《全明星運動會》第一季到第三季紅隊經理以來知名度更是大幅飆升，她7日突然在FB、IG曬出與台日混血男星范姜彥豐的親密摟肩合照，手上亮出超大鑽戒，開心報喜：「He asked ：)) （他問了）」隨後，男方也同步發文：「I asked：)) （我問了）」雙雙宣布求婚成功好消息！而《全明星運動會》歷屆隊員也紛紛獻上祝福，恭喜「小妹米果要出嫁」。

粿粿經紀人小乖表示，其實兩人穩定交往已經兩年半，求婚成功也已經是1月底的事，當時男生約了粿粿跟家人一起吃飯，她不疑有他說好啊，到了現場才發現雙方至親好友都在場，范姜播放了兩人交往至今點滴的影片，哽咽說出求婚誓言，希望粿粿放心把自己交給他，粿粿看到男友那麼認真準備求婚且真誠模樣，也感動得哭了。

經紀人開心表示，兩人都是討人喜歡的好孩子、外型也登對，從小就離家獨自在外打拼的粿粿一直都渴望有家的感覺，范姜的家人也很照顧她，「他們今天發文前，我也跟范姜說，我們粿粿就交給你了，他也說是啊。兩個都很可愛」。不過因為疫情等因素，兩人還沒定下婚期。

范姜彥豐也透過凱渥表示，近期在親朋好友同聚下求婚，心情很興奮，雙方家長還會再討論合適日子登記，求婚後有一種更踏實的家人團聚的感覺。29歲的范姜彥豐是凱渥旗下男模，有著帥氣外表及高挑身材，拍攝過不少廣告，近年開始在戲劇圈發展，去年也去澳門拍攝陸劇《東北插班生》，預計今年暑假上檔。