一段婚姻中，需要夫妻同甘共苦，才走得長遠，不過多數愛情扛得過苦難，卻經不住「同甘」的考驗，不少男人飛黃騰達之後，反倒拋下妻子，縱情聲色。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男，即便發達了之後，一樣把老婆擺第一，不會因為富有而變得花心。

▍巨蟹男

巨蟹男對於感情相當負責任，不管之前有多窮困，就算如今飛黃騰達，他們的愛也從來沒有一絲轉移過，自始自終都將老婆擺在心裡的第一順位，恨不得將自己所擁有的一切都給對方。

▍處女男

處女男心裡很清楚，若是沒有老婆在背後默默支持，讓自己毫無後顧之憂的去拚搏，就沒有現如今所擁有的一切成就。因此處女男在發達後也不會迷失自我，面對異性獻殷勤，他們也會保持距離，絕不會做出任何傷害老婆的事情。

▍摩羯男

摩羯男深知，身邊的朋友和仰慕者之所以變多，都是因為看上自己的錢，一旦自己變得一無所有，這些獻殷勤的人就會消失無蹤，只有老婆才會始終陪在自己的身邊，畢竟過往窮困時，對方也從未有過抱怨，如今自己富有了，更加要好好善待對方。

▍水瓶男

水瓶男之所以在富有後依舊不花心，是因為他們將全部心思和精力放在衝刺事業上頭，只要工作有所成就，就會讓他們心滿意足。反倒是感情對水瓶男而言，並沒有那麼大的誘惑力，只要有老婆在身邊相伴就足夠了，其他獻殷勤的異性，都被水瓶男視為累贅。