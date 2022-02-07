近期我國新冠肺炎疫情持續延燒，但中央流行疫情指揮中心表示從2月15日起，啟動第二階段移工專案引進，但要求移工來台前，必須已完整接種疫苗；來台後，開放雇主安排移工至防疫旅館進行居家檢疫及自主健康管理，並確實遵照相關防疫指引規定辦理。

據統計，第一階段共引進1148人，共有45人確診、確診率為3.7％，

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，第二階段專案引進取消第一階段的積分制，並開放僱主可以引進印尼、越南、菲律賓及泰國等國移工，均應完整接種新冠肺炎疫苗，可以入住防疫旅館，但應入住14＋7天，並從自主健康管理期間開始給付薪資，產業類僱主檢疫費用自行負擔、而社福類僱主勞動部則會補貼檢疫旅館費用半數、上限1250元，最高補貼2萬6250元。

蔡孟良說，移工來台應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成PCR檢測及一人一室隔離，雇主應為移工購妥確診醫療保險，入境後立即PCR、檢疫結束後再次PCR，銜接自主健康管理並再做一次快篩。

蔡孟良提及，若疫情沒有太大變化，會維持相同的開放措施，但若疫情有變數，將會隨時滾動調整。

蔡孟良也說，此次指揮中心也開放經中央目的事業主管機關報指揮中心同意後，可以比照防疫旅館防疫措施規劃移工防疫宿舍，但現行並無單位提出。