今年28歲的女星鄭家純（雞排妹），去年升格有殼蝸牛，和親友合資6千萬台幣買下北市大安區的3戶整層豪宅，令人刮目相看。不過，鄭家純自爆曾是月光族，靠著控管支出、投資和創業，順利滾出豐厚的財富。

鄭家純昨（6日）在社群平台分享從月光族到買房的十年理財變化，表示入行的前幾年是月光族，後來由經紀人康姐幫忙理財，終於存到一筆錢，後來體驗過一些投資工具後，鄭家純決定挑戰最初設下的目標------買房，考量資金只能貸兩間，便找信任的親友共同投資三間大安區包層的預售屋，「對保簽3500萬本票都是在27歲，預計第三間會在29歲生日前售出，達成短期目標。」

儘管年紀輕輕就買房，鄭家純從投資客的角度來看，並不建議差不多年齡的人盡快買房，「自住不用急，頭期款用來當學費，未來壯大後的自己，會感嘆幸好沒有因為長輩和社會風氣的期待，而買下各方面條件都得妥協到底線的物件，壓縮生活品質變得不快樂，還沒有投資自己的餘裕。」她慶幸23歲就深信「先投資自己，未來可以買到更好的房子」， 25歲時把可買新北市小套房的錢拿去就讀兩次日本短期留學，現在才能完成短期目標，「相信自律的力量，會扎實支撐你的願望。」

至於月光族存不到錢的原因，鄭家純表示曾和身邊有相同困擾的朋友聊過，發現兩大關鍵為「使用未來錢」、「對目前的存款數字沒有成就感」。

許多網友看了都超崇拜，紛紛留言：「妳真的太厲害了，我正在努力中」、「長得漂亮就算了，還那麼聰明，上天太過份了」、「這觀念超好」，但也有另一派網友留言吐槽：「投資股票等金融產品倒也罷了，落落長一篇不過就是炒房投機客」、「說真的，也要有漂亮的臉蛋跟身材才有辦法賺快錢吧⋯⋯」、「根本不切實際，如果有人真的相信，想必傾家蕩產」。