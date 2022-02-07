六都已公佈2022年1月的買賣移轉棟數，整體呈現「月減年平」的態勢，各都棟數分別為台北2720棟，月減5.2%，年減8.4%；新北6202棟，月減10.6%，年增8.3%；桃園4346棟，月減13.6%，年增5.3%；台中4671棟，月減18.1%，年減15.6%；台南2235棟，月減6.1%，年增7.6%；高雄3844棟，月減19.9%，年增6.3%，總計六都1月買賣移轉量共24018棟，月減13.3%，年減0.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府近期頻頻出手打房，買方猶豫下和賣方期待價格拉大，加上1月初有元旦連假後有春節假期，在工作天減少的情況下，交易速度緩減，近半年快速升溫的高雄房市，本月降溫近兩成，1月份的六都買賣移轉量較去年12月減少13.3%；不過由於近年房市維持「逐步緩升」的格局，且不少民眾預期今年利率可能走升，所以把握升息前的低利時機購屋，使今年1月的買氣即使面臨年假的季節性因素，依然與去年同期旗鼓相當。

張旭嵐進一步指出，雖然1月的買氣延續去年的昌旺基調，但今年尚有疫情、升息等不確定因素，加上官方對房市的管制態度仍嚴謹，所以全年的房市發展，預估將是「量持平、價緩漲」的走勢。

雖說各都的單月表現普遍較上月量縮，但與歷年的1月同期相比，桃園及台南，雙雙寫下升格以來最佳的開年同期紀錄！台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園的平價區段，包括龜山、八德、平鎮、觀音等地，持續以親民房價吸引首購族搶進，其中龜山的A7重劃區，因是少見的2字頭捷運置產地帶，讓雙北客群趨之若鶩，加上近期A7重劃區正處於新案交屋的高峰期，為桃園買賣移轉量挹注增長動能，使桃園締造2014年底升格以來的1月同期新高。