歐洲最大的銅生產商Aurubis周一證實了上季獲利上升85%；並且隨著金屬價格上升，產出強勁提振提振了業績，公司重申了本財年獲利將增加的財測。

在去年10~12月的第一財季當中，Aurubis稅息前獲利(EBT)為1.52億歐元(約1.74億美元)，而往前一年同期則為8200萬歐元。

該公司已經提前在1月19日發布初步財報。

Aurubis也證實截至今年9月底的本財年財測，EBT為4億至5億歐元，高於此前3.2億至3.8億歐元的財測。

執行長Roland Harings說，在上一財季中，公司再度受益於硫酸和工業金屬例如銅、錫、鎳和鋅的非常好的市場環境。

Aurubis表示，預計2022年銅精礦(礦石)的供應將增加，處理和精煉費用(TC/RCs)將提高，廢金屬供應也會增加。

預計今年銅產品需求將繼續成長，金屬銷售的獲利溢價也會上升。歐洲和其他地區對銅線的需求繼續保持積極。電力工業、汽車產業，以及建築和基礎設施部門仍將保持高的需求。