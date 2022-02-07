新春南市加班收垃圾及資收物 紙類回收最多 16:202022/02/07 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府環保局清潔隊於小年夜、除夕及初四加班收運垃圾。（環保局提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新春連假期間，台南市政府環保局清潔隊於小年夜、除夕及初四總動員加班收運垃圾，3天共清除7833公噸垃圾、資源回收量912噸，與去年同期相當。 環保局統計，新春加班收運垃圾期間，總計動員7008人次、2927車次，清運垃圾7833公噸，與去年同期的7900公噸垃圾相當；資源回收量912噸，也與去年同期的資收量920噸相差無幾。至於今年春節期間的資收物，則以紙類及紙容器類最多，研判應與疫情導致外帶、外送餐食及網購增多等有關。 春節垃圾清運量暴增 南投市一週收千噸無處去 屏東環保局新春連假不打烊 7天查獲24家違規業者 #新春 #加班 #資收物 #紙類 #清潔隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股新春好彩頭 鋼鐵股紅通通 14:202022/02/07 財經 大掃除誤丟20萬現金 夫妻嚇傻急奔清潔隊求救 18:072022/02/01 社會 新春團拜談春節連假疫情 黃偉哲：未來1周列密切觀察期 11:292022/02/07 生活 最摳年終出爐！賣命工作加班僅有「開心果一包」 網：拿200元都比你好 09:332022/02/02 生活 新春出遊潮大爆發 南市初二遊客超過初一的70萬人次 16:152022/02/02 生活 新春開紅盤 有望接續攻堅萬八 04:102022/02/07 證券．權證 中市垃圾收運春節不打烊 盧秀燕：清潔隊員們是城市英雄 11:332022/02/03 政治 新北初四恢復垃圾收運 環保局提醒民眾做好分類 14:042022/02/03 生活 新春虎你好氣色 04:102022/02/04 時尚消費 搶搭新春燈會熱潮 司法院推「國民法官主題列車」 09:132022/02/03 社會 北市清潔隊提早收假 明起恢復垃圾清運 11:172022/02/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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