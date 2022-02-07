新春連假期間，台南市政府環保局清潔隊於小年夜、除夕及初四總動員加班收運垃圾，3天共清除7833公噸垃圾、資源回收量912噸，與去年同期相當。

環保局統計，新春加班收運垃圾期間，總計動員7008人次、2927車次，清運垃圾7833公噸，與去年同期的7900公噸垃圾相當；資源回收量912噸，也與去年同期的資收量920噸相差無幾。至於今年春節期間的資收物，則以紙類及紙容器類最多，研判應與疫情導致外帶、外送餐食及網購增多等有關。