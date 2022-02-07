林威廷去年季後未被富邦悍將擺進60人名單內，雖然馬上有業餘球隊接觸，富邦也有意願牽回，但他最終選擇情定味全龍，他表示，除了希望換個環境重新出發外，也希望能在龍隊找回剛打職棒的熱情。

2014年展開職業生涯，林威廷一度站穩內野先發陣容，2016年在義大犀牛時出賽114場是生涯最高，但近年來受到傷勢困擾及年輕球員輩出，多數時間都待在二軍，近兩年在一軍僅共出賽7場，季後未被放在60人名單中。

雖然富邦有意簽回，但林威廷最後決定改披龍袍，他說：「遭到釋出後，其實很快就有業餘球隊來洽談未來走向，但我覺得如果有機會能留在職棒，能學的東西更多，還是會想繼續留在職棒，就先婉拒了業餘邀約。」

選擇來到新環境重新出發，但龍隊對林威廷來說並不是太陌生的環境，「很多都是老戰友，所以很熟悉，我也想換個環境試看看，味全是支年輕有熱情的球隊，希望能夠藉此找回剛進職棒時打球的熱情。」

對於新球季目標，林威廷以一軍出賽30場為基準，剩餘的就看如何幫助球隊，雖然過去以二、游為主，但近年來在富邦也嘗試過手外野，「很多位置都有練，內外野都可以，就看球隊需要我擺在什麼地方。」