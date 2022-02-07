進入2022年，大陸房市仍延續2021年下半年來的低迷情勢，機構數據顯示，2022年1月份，大陸百強房企銷售業績下滑近4成。

證券時報7日報導，克而瑞研究中心的資料顯示，2022年1月份，大陸百強房企銷售操盤金額為人民幣（下同）5256億元，單月業績規模年減39.6％，較2021年月均水準降低43％，多數規模房企銷售表現不佳，業績不及去年同期和去年月均水準。

另據中指研究院的資料顯示，1月份，大陸百強房企拿地總額837億元，拿地規模年減62.6％。其中，50家代表房企拿地總額年減達88.8％。

中國指數研究院指出，2022年春節期間（1月31日至2月6日），大陸重點監測城市新建商品住宅成交面積較2021年春節相比下降51％。其中，受上海成交規模拉動，一線代表城市成交規模較2021年春節有所增長，二線代表城市降幅則在五成左右。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜表示，2022年，大陸各地春節房市「不打烊」，但在整體市場環境下，中小城市返鄉置業潮仍相對低迷，大城市在「就地過年」下，購房者置業亦不活躍，成交規模繼續回落。

報導稱，展望2月份，業內人士認為，大陸房地產市場仍難言樂觀，成交或將持續下行。若以2022年全年來看，預期行業將迎來負增長時代，謹慎的投資預期難以大幅扭轉。