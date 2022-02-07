長聖（6712）自結2021年每股稅前大賺6.3元，不僅成為首家再生醫療股獲利的公司，也擬發放每股6元股利，創下新高。

該公司也公布1月營收5309萬元，再創新高，為虎年營運拉出好彩頭，是連續14個月呈現正成長，年成長282.53%。

長聖表示，由於細胞治療產品備受醫師和病患肯定，進而使細胞產品委託製造（CMO）業務持續增長，目前細胞委託製造訂單排程已排到今年11月。

此時外，長聖轉投資長佳智能（6841），今年1月已取得工業局科技事業核准函，有機會在金虎年IPO掛牌。

營運表現耀眼的長聖，已率先公告2021年稅前每股盈餘高達EPS 6.3元，超越法人原先預估每股獲利 EPS 2.59 元，創下歷年新高。

長聖表示，今年盈餘分配將扣除法定盈餘公積後將經股東會通過後，預計將獲利全部發放股利，初估股利將達6元。

長聖除了已獲證免疫細胞有DC治療第一期至第四期8種實體癌、DC-CIK治療第四期8種實體癌、CIK治療血液腫瘤及第一期至四期8種實體癌、幹細胞BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品之外，今年再將通過3項特管辦法認證，如不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T(GDT)治療第四期8種實體癌及DC-CIK (WT-1)治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品，法人預期該公司今年的營收將可持續成長。

有鑒於精準醫療已成趨勢，長聖也宣布，將推出「高精準個人化癌藥篩選晶片」技術服務項目，根據市調公司Frost&Sullivan資料，2021年全球精準醫療市場規模約為新臺幣2.1兆元（約779億美元），預估2025年達新臺幣約3.7兆元（約1344億美元），2020至2025年複合年均增長率達到14.5％。